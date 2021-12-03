Подгорица, 3 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В регионе Западных Балкан наибольшее количество смертей, связанных с COVID-19 на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Черногории, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 100 000 жителей Черногории приходится 367 смертей на 100 000 жителей, 366 — в Северной Македонии, 361 в Боснии и Герцеговине, 291 — в Хорватии, 253 — в Словении, 169 — в Сербии, 166 — в Косово и 108 — в Албании.

В регионе самая высокая 14-дневная заболеваемость новыми случаями коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей была зарегистрирована в Словении и Хорватии, за которыми следует Черногория.

За сутки в регионе зарегистрировано 11 102 новых случая заражения коронавирусом.