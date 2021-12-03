Москва, 3 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В регионы России было направлено более 1,2 млн доз вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

«Объём очередной партии вакцины составляет 1,2 млн доз», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центре в центре «Вектор» оценили эффективность вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против штамма «Омикрон».

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