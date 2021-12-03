Москва, 3 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Абсолютным лидером среди регионов России по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции является Севастополь. Об этом 3 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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По словам вице-премьера, в Севастополе показатель достиг 80,8%, что является пока наивысшим результатом в стране.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», — приводят слова Голиковой в федеральном оперштабе.

Более 72% коллективный иммунитет к ковиду на Чукотке, в Туве, Карелии, а также в трёх столичных регионах — Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.