Нижний Новгород, 3 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки 38 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8986 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в регионе выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 687 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 216 427 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 679 человек.

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