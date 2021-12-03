Рига, 3 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В условиях снегопада и связанной с этим плохой видимости прилетевший из Стокгольма в аэропорту Риги пассажирский самолет съехал с маневровой дорожки. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба компании airBaltic, которой принадлежит съехавший самолет, на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Marvin Mutz Самолет авиакомпании AirBaltic Airbus A220

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Отмечается, что самолет Airbus A220−300 компании airBaltic съехал с маневровой дорожки из-за условий плохой видимости во время снегопада.

Также указывается, что в результате этого никто не пострадал и добавляется, что все 44 пассажира воздушного судна были переведены после происшествия в терминал. При этом уточняется, что в данный момент взлётно-посадочная полоса рижского аэропорта закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сальвадоре разбился самолет ВВС страны, на борту которого находился сын министра обороны.