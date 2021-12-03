Иерусалим, 3 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В главном аэропорту Израиля выстроились очереди, только 2 декабря из страны вылетели международными рейсами тысячи пассажиров. Об этом сообщают «Вести Израиль».

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1 декабря стало известно, что жена премьер-министра Израиля вместе с детьми полетела заграницу, хотя до того политик призвал сограждан воздержаться от выездка из страны. Нафтали Беннета обвинили в лицемерии оппозиционеры и медики, в том числе профессор Хагай Левин, заявивший, что глава правительства должен подавать согражданам пример.

Беннет ответил, что его семья подчиняется общим правилам, и хотя отправилась на каникулы, но отменила первоначально запланированную поездку в страну, которая признана эпидемиологически неблагополучной, вместо этого выбрав другое место назначения.

Оправдания премьер-министра страны многих не убедили.

«Мы не граждане второго сорта, — сказала корреспонденту Ynet пассажирка в аэропорту Тель-Авива. — Если им [семье Беннет] можно отдыхать за границей, то и нам можно. Новых штаммов я не боюсь. Да и что их бояться, если сам Беннет не беспокоится за свою семью?».

По словам еще одной пассажирки, она не была заграницей два года, а теперь, когда в стране каникулы, считает вполне нормальным выехать из страны.

«Я соблюдаю все меры предосторожности и не боюсь заразиться. В конце концов, можно заболеть, не выезжая из Израиля», — говорит женщина. «Никаких опасений у нас нет. Да и не только у нас. Посмотрите, в терминале полно народу. Раз говорят, что еще несколько лет придется жить бок о бок с коронавирусом, — значит, нужно как-то подстраиваться. А что касается семьи премьера, то желаю им всем как следует отдохнуть!», — сказал мужчина, который едет с семьей в Италию, где намерен посетить матч Лиги Чемпионов.