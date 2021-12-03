Москва, 3 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В четырёх регионах России ухудшилась эпидемиологическая обстановка, сообщила 3 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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По её словам, в четырёх субъектах — Калужской, Ростовской и Челябинской областях, а также Калмыкии — отличается наибольшей напряжённостью.

«Более напряженной стала эпидобстановка в четырёх субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия», — приводит слова Голиковой в федеральном оперштабе.

Кроме того, вице-премьер назвала регионы, где ситуация улучшается — Тюменская, Нижегородская, Ивановская области, а также Чечня.