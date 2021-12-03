Москва, 3 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе могут прекратить своё действие. Об этом 3 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

По мнению эксперта, произойдет это по инициативе США и Великобритании. После ухода и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства, Евросоюз сильно ослабел в политическом плане и Вашингтон с Лондоном наверняка захотят этим воспользоваться, отметил политолог.

«Мне кажется, что США и Великобритания будут использовать политический вакуум, который создался, чтобы решать здесь дела. Минские соглашения закроют, будут сами рулить ситуацию на Украине. Великобритания уже поставила свои войска в Польше и хочет также сделать на Украине. Это очень тревожная ситуация», — сказал Рар.