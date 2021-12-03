Москва, 3 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу за неделю стала хуже в четырёх регионах России, но столько же регионов показали улучшение, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит 3 декабря портал Стопкоронавирус.рф.

Pawel Maryanov Челябинск

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Вице-премьер отметила, что по состоянию на 3 декабря первый компонент вакцины от коронавируса получили более 72 млн 78 тыс. человек, полностью вакцинацию прошли более 63 млн 961 тыс. человек.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — сообщила Голикова и добавила, что вирус продолжает распространяться.

Так, в Калужской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Калмыкии эпидобстановка за неделю стала более напряжённой. Улучшение отмечено в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

Абсолютный лидер по наращиванию коллективного иммунитета — Севастополь, показатель там составляет 80,8%. Выше 72% — на Чукотке, в Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, сообщила глава оперативного штаба.

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