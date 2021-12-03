Иерусалим, 3 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Израиле прекратилась электронная слежка за гражданами, зараженными штаммом «Омикрон». Об этом сообщают «Вести Израиль» 2 декабря.

Pixabay.com Слежка

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На прошедшем совещании премьер-министр страны Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц решили прекратить электронный мониторинг перемещений и контактов жителей страны, у которых подтверждено или подозревается заражение штаммом «Омикрон».

Слежка прекращена со 2 декабря, со времени 23:59.

Решение о таком мониторинге было одобрено правительством страны 28 ноября и вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и юристов.

«Я и раньше предупреждал, что применение этого средства будет краткосрочным и крайне ограниченным», — сказал Горовиц, объявляя о прекращении слежки.