Иерусалим, 3 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Вернувшиеся из-за границы жители Израиля в случае отказа от сдачи второго теста на COVID-19 будут обязаны заплатить штраф в размере 2500 шекелей (58 тыс. руб.). Решение принято на оперативном совещании с участием премьер-министра страны Нафтали Беннета, сообщают «Вести Израиль» 3 декабря. Граждане обязаны повторно сдавать ПЦР-тест после обязательного карантина по возвращении из-за границы, тест сдается на седьмой день непривитыми и на третий день привитыми.

ВВС Израиля

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Распоряжение вступит в силу по прошествии одной или двух недель, за это время будут синхронизированы информационные базы полиции и минздрава. Штраф в случае непрохождения повторного теста будет начисляться автоматически.

В новой редакции закона об особых полномочиях по борьбе с коронавирусом указывается, что государство имеет право обязывать граждан тестироваться, отказ от тестирования считается административным преступлением и наказывается штрафом.

Издание сообщает со ссылкой на источники в политической системе, что введение штрафа за отказ от повторного теста связано с нежеланием некоторых граждан «выполнять социальные обязательства»: принудить их к прививке трудно, но к тестированию — возможно.