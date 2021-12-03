Иерусалим, 3 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За сутки, 2 декабря, в Израиле выявлены 478 носителей коронавируса. Об этом сообщает минздрав страны.

Флаг Израиля

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По данным министерства, 146 человек в стране проходят лечение в больницах, на ИВЛ находятся 66 пациентов.

За сутки в Израиле ни один ковид-пациент не умер, число жертв болезни остается прежним — 8199 человек.