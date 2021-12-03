Иерусалим, 3 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Утром 3 декабря в Израиле официально подтверждены семь случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщает минздрав страны. Накануне зараженных в Израиле было трое.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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Пятеро зараженных прибыли в Израиль и ЮАР, один из Малави, один из Великобритании.

27 человек проверяются на заражение этим штаммом.

Подозрение на заражение «Омикроном», как уточнили в минздраве, возникают в случае признания результата анализа «пограничным»: образец направляется на дополнительное исследование, затем диагноз уточняется.