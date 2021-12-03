Джакарта, 3 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Индонезия получила 324 000 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Janssen, от правительства Нидерландов, сообщает Kompas.

(сс) New York National Guard Вакцина от коронавируса Janssen

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Правительство Индонезии поблагодарило власти Нидерландов за поставку вакцины против коронавируса. Поставка вакцин свидетельствует о приверженности двух стран работать рука об руку в борьбе с COVID-19 в мире.

Индонезия впервые получила от компании Janssen 500 000 доз вакцины против коронавируса 11 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в настоящее время в стране преобладает штамм коронавируса «Дельта».