Бухарест, 3 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Южная Корея поставила в Румынию 120 кислородных генераторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, церемония передачи медицинского оборудования состоялась 2 декабря в Бухаресте. На мероприятии присутствовал посол Южной Кореи Ким Ён Хо и начальник управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Румынии Раед Арафат.

Напомним, что правительство Румынии обратилось за помощью к южнокорейской стороне после того, как в октябре текущего года эпидемиологическая ситуация в стране сильно обострилась.

Напомним, что в начале 2020 года Румыния импортировала из Южной Кореи наборы для диагностики коронавирусной инфекции общей стоимостью €15 млн.