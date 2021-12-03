Таллин, 3 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум.

Business.ua Вакцина

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Никакие акции протеста не станут причиной отмены ограничений, вызванных распространением коронавирусаCOVID-19. Об этом сообщил эстонский новостной порталerr.ee со ссылкой на заявление премьер-министра Кайи Каллас.

«Менять распоряжения из-за демонстраций мы не будем. Единственное, что подтолкнет нас к изменению распоряжений — снижение распространения вируса, уменьшение числа заражений. Тогда эти распоряжения можно будет отменить», — отметила глава правительства.

Комментируя прошедшую накануне возле резиденции правительства в Старом Таллине акцию протеста противников принудительной вакцинации и ковид-ограничений, Каллас заявила, что безответственно призывать народ нарушать правила ради политической выгоды. Она также раскритиковала людей, которые в ходе мероприятия оскорбляли полицию и сотрудников Департамента здоровья, протестуя против закрытия кафе антиваксеров.

«Полиция делает свое дело, это вопрос надежности государства. Как только правила устанавливаются, необходимо обеспечить их соблюдение. Нет причин изливать свой гнев на полицию или чиновников Департамента здоровья», — подчеркнула Каллас.

Она еще раз призвала жителей страны проявить ответственное поведение и вакцинироваться.