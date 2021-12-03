Париж, 3 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным министерством национального образования Франции, количество классов, закрытых из-за COVID-19 на этой неделе, составило 4578, сообщает Le Parisien.

Connie Ma Французские школьники

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С 29 ноября закрытие классов в начальных школах Франции больше не связано с первым случаем заражения коронавирусом, обнаруженным у ученика. На этой неделе 4578 из 527 000 классов были закрыты по сравнению с 8 890 классами на предыдущей неделе.

Этот новый протокол предусматривает, что если в классе обнаружен положительный случай COVID-19, другие учащиеся, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, могут продолжать посещать класс.

В частности, на этой неделе было подтверждено 33 550 случаев заболевания среди учащихся и 2145 случаев среди сотрудников школ. Количество случаев заражения коронавирусом резко возросло по сравнению с предыдущей неделей (21 976 случаев заражения коронавирусом среди учащихся и 1562 — среди сотрудников).

Всего во Франции полностью закрыли 38 школ, в том числе 36 начальных школ и два колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции объявило, что пандемия увеличивает дефицит бюджета.