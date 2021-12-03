Ереван, 3 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6484 исследования на коронавирус, из которых 399 дали положительный результат. Об этом 3 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 339 977 носителей коронавируса. Из них 319 476 справились с инфекцией, в том числе 995 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 11 405 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9096 пациентов с COVID-19, в том числе 15 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 9013 тестов на коронавирус 558 были с положительным результатом. 716 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 24 пациента с COVID-19.