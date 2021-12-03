Тбилиси, 3 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Члены правительства Грузии обсуждают возможное введение запрета проезда на общественном транспорте без ковид-паспортов, которые также называют «зелёными». Об этом сообщила в эфире «Общественного телевидения» министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

Наталья Диева Проверка кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Мы интенсивно ведем консультации о том, как можно задействовать в транспорте «зёленые пропуска», чтобы они были более выполнимыми и поддающимися контролю», — сказала Тикарадзе.

Он отметила, что механизмы ограничений нужно вводить поэтапно и наблюдать, получается ли это контролировать. Министр считает, что вводить нужно только те запреты, которые потом будут соблюдать.

Напомним, в Грузии с 1 декабря введены ковид-паспорта. Без них запрещено посещать пункты общепита, спорткомплексы, торговые центры, кинотеатры, театры и гостинцы. Документы могут получить привитые от COVID-19, переболевшие этой болезнью, а также на 72 часа сдавшие ПЦР-тест.