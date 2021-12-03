Варшава, 3 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 3 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 26 965 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 470 человека, у 387 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 624 542 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 85 046.

В больницах по состоянию на 3 декабря находятся 21 854 пациента с COVID-19. Из них 1 887 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года.