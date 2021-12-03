Москва, 3 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В ходе сессии 2 декабря рубль продолжил укрепляться, отправив доллар к минимумам полуторанедельной давности и завершив торги в районе 73,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Сегодня, 3 декабря, котировки открылись небольшим гэпом вверх, но уже снова плавно продвигаются в южном направлении. Хотя пока и воздерживаются от спуска к новым локальным минимумам.

Перед выходом ключевого отчета по занятости в США доллар скромно укрепляется на Форексе, что выступает противовесом бычьим сигналам с нефтяного рынка, где Brent после кратковременного обвала к новым минимумам августа не только вернулась выше $70 за баррель, но и продвигается в направлении отметки $72.

ОПЕК+ сохранила параметры своего плана по наращиванию добычи неизменными на уровне 400 тыс. баррелей в день, но при этом дала понять, что может оперативно пересмотреть объемы в случае необходимости. Этой ремарки хватило, чтобы отбросить нефть от минимумов и помочь рублю.

Однако до конца дня и торговой недели расстановка сил в паре доллар/рубль может измениться, если статистика по рынку труда оправдает или превысит ожидания, подтолкнув американскую валюту к более энергичному росту.

При таком сценарии котировки могут снова устремиться в направлении уровня 74 руб., тем более что потенциал устойчивого роста нефти на данный момент ограничен в том числе из-за нового штамма коронавируса «Омрикон», который начинает распространятся во все большем числе стран», — пояснил эксперт.

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