Москва, , 10:58 — REGNUM Рубль сегодня, 3 декабря, приостановил укрепление последних дней, несмотря на повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Деньги ИА REGNUM

«Баррель нефти марки Brent подорожал после вчерашнего заседания стран ОПЕК+, закрепившись выше важного технического и психологического уровня $70. Это поддерживает рубль.

Но, с другой стороны, российская валюта ориентируется сейчас на позиционирование доллара. А он подрастает в ожидании главного события дня — отчёта по рынку труда США.

Отчет имеет важное значение не только для понимания степени восстановления экономики, но и как ориентир для последующих декабрьских решений ФРС по денежной политике.

Это во многом определяет динамику доллара и рисковых активов. Поскольку предполагается увеличение показателей занятости и зарплат, участники рынка покупают доллар.

Помимо данных параметров, инвесторы в пятницу обратят внимание на данные по деловой активности в США и еврозоне, на объявление о размере валютных интервенций Минфина России на декабрь. Предполагается, что он снизится с 518,2 до 475 млрд долларов.

Вероятный диапазон движения котировок на день, исходя из указанных факторов, может составить 73,20 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепляется в ожидании повышения ставки ЦБ РФ