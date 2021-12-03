Москва,
3 декабря 2021, 10:58 — REGNUM Рубль сегодня, 3 декабря, приостановил укрепление последних дней, несмотря на повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Баррель нефти марки Brent подорожал после вчерашнего заседания стран ОПЕК+, закрепившись выше важного технического и психологического уровня $70. Это поддерживает рубль.
Но, с другой стороны, российская валюта ориентируется сейчас на позиционирование доллара. А он подрастает в ожидании главного события дня — отчёта по рынку труда США.
Отчет имеет важное значение не только для понимания степени восстановления экономики, но и как ориентир для последующих декабрьских решений ФРС по денежной политике.
Это во многом определяет динамику доллара и рисковых активов. Поскольку предполагается увеличение показателей занятости и зарплат, участники рынка покупают доллар.
Помимо данных параметров, инвесторы в пятницу обратят внимание на данные по деловой активности в США и еврозоне, на объявление о размере валютных интервенций Минфина России на декабрь. Предполагается, что он снизится с 518,2 до 475 млрд долларов.
Вероятный диапазон движения котировок на день, исходя из указанных факторов, может составить 73,20 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.
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