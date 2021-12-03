Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге в коронавирусные стационары были доставлены 417 пациентов, что на 14 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Суточная госпитализация с ковидом в Петербурге увеличивается третьи сутки подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В медучреждениях Петербурга сегодня находятся на стационарном лечении 5867 человек, это на 11 человек меньше, чем сутками ранее. Из больниц за 2 декабря выписали 410 человек — на 41 пациента меньше, чем в предыдущий день.

В реанимациях коронавирусных стационаров Петербурга лежат 566 человек (-5 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключен 291 человек (+2).

Всего в городе развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 43,67% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получает 28 631 человек (-287). На карантине находится 4101 человек (+116), в обсерваторе — 49 человек (-2).

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Петербурге снизился на 0,06 ед. Теперь он составляет 1,24 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2609 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 4023 человека, скончались 60 человек.