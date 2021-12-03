Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 697 случаев заражения коронавирусом. Из них в Екатеринбурге выявили 177. Новые заразившиеся выявлены и в других муниципалитетах региона. Об этом 3 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 181 368 человек. Оправились от болезни 158 264 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли 8525 граждан.

Отметим, в регионе сокращается прирост заболевших ковидом. В области второй день выявляют менее 700 случаев заражения.