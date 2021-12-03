Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили более 8,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 856,85 тыс. человек (+ 5 641 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 825,35 тыс. человек (+ 8 649 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области от пожилых людей и беременных женщин могут начать требовать письменный отказ от вакцинации. С таким предложением выступил министра здравоохранения региона Юрий Кобзев.