Москва, 3 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Странам бывшего СССР стоит объединиться в Евразийское космическое агентство, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 3 декабря на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьёзно пообсуждали… относительно создания Евразийского экономического агентства», — сказал Рогозин.

Он отметил, что Европейское космическое агентство объединило многие страны, хотя большими космическими мощностями располагают только Германия, Франция, Италия и Испания. В бывших советских странах промышленное производство долго было связано.

Ранее эти страны «существовали веками» как единое государство, добавил Рогозин, поэтому идею вполне можно воплотить.

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