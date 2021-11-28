Москва, 28 ноября 2021, 18:36 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом. Об этом он сообщили во время выступления в Кремлевском дворце перед церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».
Глава госкорпорации подчеркнул, что для развития страны, в том числе, необходимо и популяризация космической деятельности.
Напомним, премия «За верность науке» вручается ежегодно. Награда вручается журналистам, политикам, ученым, представителям бизнеса, внесшим вклад в поддержку, развитие и популяризацию науки.