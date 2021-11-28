Москва, , 18:36 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом. Об этом он сообщили во время выступления в Кремлевском дворце перед церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».

Творец науки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», — отметил Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что для развития страны, в том числе, необходимо и популяризация космической деятельности.

«Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности — это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», — добавил Рогозин.

Напомним, премия «За верность науке» вручается ежегодно. Награда вручается журналистам, политикам, ученым, представителям бизнеса, внесшим вклад в поддержку, развитие и популяризацию науки.