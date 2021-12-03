Кишинёв, 3 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Эпидситуация в Молдавии начала улучшаться, но нет гарантий, что не последуют новые волны пандемии. Об этом 3 декабря заявила на заседании премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она отметила, что нужно готовиться к новым вызовам. В ряде стран ухудшается эпидситуация и растёт число смертей пациентов с COVID-19. Также пока неизвестно, насколько опасен новый штамм коронавируса «Омикрон».

"Мы надеемся, что вариант вируса «омикрон» не так опасен, как показывают пессимистические сценарии», — сказала Гаврилица.

Она также отметила, что система здравоохранения Молдавии работает на пределе. Глава правительства призвала населения прививаться от COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии в течение текущей недели число выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом снизилось примерно вдвое по сравнению с показателями на начало ноября.