Симферополь, 3 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 декабря. Сутками ранее, 2 декабря, сообщалось о 431 новом пациенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 451 человека. В общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус получили 120 758 человек. Выздоровели из этого числа — 110 169 человек. Только за последние сутки с выздоровлением от COVID-19 были выписаны 867 человек.

В регионе растёт число жертв новой коронавирусной инфекции. За сутки в статистику смертности было включено 25 новых летальных исходов, всего в регионе скончались 3 681 ковид-пациент.