Москва, , 12:09 — REGNUM Разговор президента России Владимира Путина с главой Соединенных Штатов Джо Байденом может состояться 7 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Джо Байден и Владимир Путин White House

Отмечается, что указанная дата обсуждается, но окончательно не согласована.

Разговор, скорее всего, будет проведен по видео-конференц-связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие дни, дата пока не согласована.

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