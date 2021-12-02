Москва, , 15:21 — REGNUM Москва надеется, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие дни, дата пока не согласована. Об этом 2 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», — сказал Рябков в эфире ток-шоу Первого канала «Большая игра».

Он добавил, что «есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне, однако пока никакой новой информации о вероятной встрече президента США Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным нет.

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