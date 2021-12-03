Москва, , 12:03 — REGNUM В конце торговой недели (3 декабря) неопределенность на мировых площадках сохраняется, но волатильность несколько снизилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

«2 декабря площадки Уолл-стрит подросли, праздную продление финансирования правительства до 18 февраля. Однако поскольку новый штамм «Омикрон» остается в эпицентре внимания инвесторов, риски возобновления бегства от рисков остаются высокими, особенно на фоне сообщений о новых выявленных случаях заболевания новым штаммом, в том числе в США.

К слову, американские фьючерсы уже подают сигналы коррекции после роста, тогда как азиатские площадки провели сессию в смешанных чувствах. Негатив на площадки привнесла новость о том, что китайский сервис такси Didi уходит с Нью-Йоркской биржи и планирует провести листинг в Гонконге.

Примечательно, что этому заявлению предшествовало сообщение SEС о завершении разработки правил, позволяющих исключать бумаги иностранных компаний из списка на несоблюдение требований аудита в США.

Такое развитие событий оживило беспокойство инвесторов по поводу трений между Пекином и Вашингтоном и продавило сводный азиатский индекс MSCI на 0,7% в ходе минувшей сессии.

Европейские фьючерсы пока находятся в зоне положительных значений, вознамерившись отыграть вчерашний подъем на Уолл-стрит. Однако, опять же, отступление паники вовсе не означает, что инвесторы готовы к уверенным покупкам, а фондовые рынки — к возвращению на рекордные максимумы.

Риски развития медвежьей коррекции все еще велики, тем более что все больше стран рапортуют о выявлении омикрона. Так, сегодня министерство здравоохранения Франции сообщило о девяти случаях заражения новым штаммом, причем о первых двух случаях стало известно менее 24 часов назад.

Сегодня, 3 декабря во второй половине дня рынки временно переключатся с пандемии на США, где выйдет ключевой отчет по рынку труда. Впрочем, на этот раз значимость релиза представляется преувеличенной.

Во-первых, существенных отклонений от прогноза не ожидается, хотя нельзя исключать, что результат не дотянет до 500 тыс. рабочих мест.

Во-вторых, данные уже не повлияют на стратегию Федрезерва, который даже в новом штамме коронавирусе нашел оправдание своим планам по ускорению нормализации политики, сославшись на перспективы усиления инфляционного давления из-за омикрона.

При этом доллар, который несколько оживился перед торгами в Европе, имеет хорошие шансы завершить неделю на мажорной ноте», — считает эксперт.

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