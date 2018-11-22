Ava Expo и Game Planet: в Петербурге пройдут два крупных фестиваля

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Два крупных мероприятия, посвящённые компьютерным играм, киберспорту, косплею и комиксам, традиционно состоятся в Санкт-Петербурге. Фестивали Ava Expo 2018 и Game Planet 2018 пройдут в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» 24 и 25 ноября, сообщает пресс-служба мероприятий.

Game Planet — один из крупнейших фестивалей в России, посвящённых видеоиграм и киберспорту. На мероприятии ожидается ряд киберспортивных турниров по дисциплинам Dota 2, Artifact и Fortntie. Также отдельно пройдёт серия турниров по файтингам (игровой жанр, посвящённый рукопашным сражениям двух персонажей на замкнутой арене) и конкурс игрового косплея. Мероприятие посетят известные блогеры: Snailkick, Стас, Bratishkinoff и др. Также на площадке проведения фестиваля пройдёт благотворительный стрим (прямая трансляция) в пользу фонда «Линия жизни». Помимо этого, участники фестиваля смогут посетить тематические стенды, маркет-зону и фуд-корт.

Ava Expo — конвент, посвящённый косплею, комиксам и видеоиграм. На главной сцене мероприятия пройдёт один из крупнейших конкурсов косплея в России в различных номинациях. Участники смогут поучаствовать в турнирах по PUBG и ряду файтингов. Также гостей мероприятия ожидает выступление популярного музыканта Big Russian Boss и премьера мюзикла по мотивам аниме «Тетрадь смерти». Зона проведения мероприятия будет оборудована рядом тематических стендов и мастер-классов, посвящённых косплею.

Оба мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге не в первый раз. Ava Expo 2018 станет двенадцатым конвентом в ежегодной серии мероприятий. Game Planet, в свою очередь, пройдёт в третий раз.

https://www.instagram.com/p/BchVrKPArtL/

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть стран примут участие в косплей-конкурсе Blizzard