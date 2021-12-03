Москва, 3 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 3304 случая заражения коронавирусом, сообщает 3 декабря оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост немного снизился, накануне в столице выявили 3805 носителей вируса. Суммарное число заражений в городе с начала пандемии составило, по данным штаба, 1 956 583 случаев.

На ИВЛ в московских стационарах находится 571 ковид-пациент. За сутки госпитализация потребовалась 815 заболевшим, 95 человек скончались.