Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 655 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены о всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (191), Таганроге (37), Шахтах (35), Волгодонске (29), Новочеркасске (23), Аксайском (19), Неклиновском (16) районах, а также Новошахтинске, Азовском, Красносулинском и Миллеровском районах (по 15). Более 26% заразившихся — пожилые люди, 9% — дети.

За весь период положительный результат теста на коронавирус получили 177 498 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 151 847 пациентов.