Лондон, 3 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Во вторник, 30 ноября, за отсутствие защитной маски при использовании общественного транспорта в Лондоне были оштрафованы 152 человека. Об этом 3 декабря сообщает Sky News.

Russian.news.cn В масках. Великобритания

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Отмечается, что именно с этого дня использование защитных масок в общественном транспорте, магазинах и банках в стране стало обязательным.

Также указывается, что еще 125 человек попросили покинуть общественный транспорт и 127 не позволили в него зайти. При этом сумма штрафа за нарушение режима обязательного ношения масок составляет £200 (около 20 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был выявлен в американском штате Гавайи.