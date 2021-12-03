Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга ответила на волнующий всех родителей вопрос, смогут ли они присутствовать на новогодних праздниках своих детей в детских садах. Если кратко, то смогут, но с некоторыми «но», уточнили 3 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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Напомним, требования к особому режиму работы организаций для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции четко прописаны Роспотребнадзором и, согласно одному из пунктов документа, в образовательных организациях запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

«Запрет на проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы, в том числе выпускных, праздничных мероприятий, детских утренников указанными санитарными правилами не установлен», — пояснили в ведомстве.

Таким образом посещение дошкольных организаций родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения профилактических мероприятий: термометрия при входе в дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний, обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками и использование в период нахождения в дошкольной организации средств индивидуальной защиты — масок, респираторов.