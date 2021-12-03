Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 2609 случаев новых случаев коронавируса, это на 14 случаев меньше, чем сутками ранее. Новыми данными 3 декабря поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее в комздраве Петербурга сообщили, что город вышел на плато по распространению коронавируса. Сегодня Петербург занимает второе место в РФ по новым случаям, вновь обогнав Московскую область.

За прошедшие сутки от ковида, как от основной причины, в Петербурге скончались 60 человек. Это на три человека больше, чем за предыдущие сутки. в то же время этот показатель постепенно снижался с переменным успехом в течение всего ноября. Пиковым значением в ходе осенне-зимнего периода является отметка в 89 смертей, установленная 4 ноября.

От коронавируса в Петербурге выздоровели за сутки 4023 человека. Это на 917 человек больше, чем за предыдущие сутки.

За все время действия пандемии в Петербурге выявлено 794 923 случая заражения ковидом. Количество жертв вируса составило 26 380 человек, выздоровели 735 867 человек.