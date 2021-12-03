Донецк, 3 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки, 2 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о четырёх нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, была выпущена 61 единица боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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В Донецком направлении был применён миномет 120 мм — один раз (12 мин); БМП-2 — 1 один раз (20 выстрелов); РПГ/СПГ — один раз (2 гранаты); стрелковое оружие — один раз.

В Мариупольском направлении боевики задействовали: миномет 82 мм — один раз (три мины); РПГ/СПГ — один раз (9 гранат); АГС — один раз (15 гранат).

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Старомихайловка, Докучаевск, Григоровка, Саханка.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — отмечается в официальной информации представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Не может не беспокоить и факт того, что киевские оккупанты разместили 12 единиц вооружения и военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах: Талаковка, Лебединское, Ломакино, Новотроицкое.

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