Афины , 3 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому выступил в оправдание обязательной вакцинации жителей страны старше 60 лет во время брифинга для прессы 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Критические времена требуют сложных и смелых решений в общественных интересах», — подчеркнул представитель правительства. Он отметил, что эта мера не является карательной, а связанный с ней штраф — при отказе от прививке придется платить ежемесячно 100 евро — не является способом увеличения доходов. Данный шаг, сказал Эконому, направлен на увеличение вакцинации среди возрастной группы, которая наиболее подвержена риску и на которую приходится очень большая доля смертей от COVID-19.

Эконому сообщил, что количество назначений для получения вакцины увеличилось более чем в 10 раз после объявления об этой мере.

Он также отметил, что параллельно правительство ввело финансовую поддержку тех, кто нуждается в ней: 1 декабря была принята поправка, которая предусматривает чрезвычайную финансовую поддержку малоимущих пенсионеров, незастрахованных пожилых людей и лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности. Пособие в размере 250 евро плюс 50 евро на каждого иждивенца будет выплачена в конце месяца.