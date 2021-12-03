Москва, 3 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1217 человек. Об этом 3 декабря сообщает федеральный оперативный штаб.

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Днём ранее скончался 1221 ковид-пациент. Суммарная смертность от коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составила, согласно данным оперштаба, 278 857 летальных исходов.

В Москве за сутки скончались от коронавирусной инфекции 95 человек, в Санкт-Петербурге — 60, в Подмосковье — 54, в Краснодарском крае и Воронежской области — по 40.

Победить инфекцию и выздороветь удалось ещё 36,5 тыс. человек. С начала пандемии выздоровел 8 436 631 заболевший.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 32 930 случаев.