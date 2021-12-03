Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Екатеринбургские бизнесмены написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Они просят открыть ТЦ для людей без QR-кодов, сообщают СМИ.

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По словам бизнесменов, в период пандемии количество посетителей торговых центров сократилось на 70−75%. Предприниматели несут колоссальные убытки, поэтому просят поддержки у региональных властей.

В случае положительного ответа на свою просьбу, владельцы ТЦ обещают ввести дополнительные антиковидные меры для контроля посетителей. В частности, они готовы выделить отдельный персонал для контроля за соблюдением масочного режима. В торговых центрах могут начать выдавать маски бесплатно.

Однако, попасть в непродовольственные магазины площадью более 1 тысячи квадратных метров посетители не смогут. Это касается и фудкортов, кинотеатров и зон развлечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти уже шли на уступки бизнесменам. Подросткам с 16 лет разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей.