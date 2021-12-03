Москва, 3 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 32 930 случаев. Об этом 3 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

Днём ранее в России выявили 33 389 новых заражений. Суммарно с начала пандемии в стране подтвердилось 9 736 037 случаев заражения SARS-CoV-2.

В Москве зафиксирован самый высокий суточный прирост среди регионов — 3304 выявленных случая. В Санкт-Петербурге подтвердилось 2609 заражений, в Подмосковье — 1813. Также в первой пятёрке Самарская область и Краснодарский край.