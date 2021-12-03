Москва, 3 декабря 2021, 08:13 — REGNUM Торги на Мосбирже 2 декабря открылись укреплением по рублю. Положительная динамика сохранялась до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
По итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,86%, до 73,64 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 83,30 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 98,10 руб.
Рубль черпал силы от ожиданий повышения процентной ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании. Также участники рынка ожидают переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, что позитивно сказывается на нацвалюте.
Сегодня, 3 декабря, нефть марки Brent стоит $70,64. 2 декабря министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Цена восстановилась после решения, так как рынок ожидал услышать такое решение.
В центре внимания трейдеров остается сегодняшний отчёт по рынку труда в США, а также напряженная ситуация с коронавирусом. По доллару ожидается умеренное снижение до уровня 73,20 руб.
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