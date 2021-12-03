Берлин, 3 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За ограничение контактов для вакцинированных от COVID-19 жителей Германии выступил руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ (DIVI) Гернот Маркс. Он заявил об этом 3 декабря в беседе с редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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«Нам нужны четкие ограничения контактов», — сказал он и добавил, что в настоящее время имеется недостаточное количество информации о новом штамме коронавируса «Омикрон».

"Мы не можем исключить, что вакцины могут иметь меньший эффект. Из-за этого недостатка знаний необходимо быть особенно осторожными», — пояснил Маркс.

При этом он приветствовал решение властей ФРГ о введении дополнительных мер ограничений на территории страны.

«Важно и правильно, что сейчас были приняты общефедеральные меры и ограничения. Последние несколько месяцев показали, что единообразные меры работают наиболее эффективно», — заключил Маркс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает лёгкую форму заболевания COVID-19 у вакцинированных людей, но увеличивает количество госпитализаций среди не привитых.