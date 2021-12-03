Тбилиси, 3 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 51 749 исследование на SARS-CoV-2 выявили 4100 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 857 933 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 799 850 победили инфекцию, в том числе 3397 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 258 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 67 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6550 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1127.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 626 исследования выявили 3731 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4295 человек, скончались 72 пациента с COVID-19.