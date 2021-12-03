Сеул, 3 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В октябре 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 21,7%, до 16,9 трлн вон (~$14,35 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Movingvan.ru Шопинг

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По их словам, данный показатель является самым высоким с 2001 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Известно, что продажи электроники, бытовой техники и устройств связи выросли на 36,5%. Объём транзакций в сфере транспортных услуг и туризма увеличился на 34,1%, в сфере культуры и развлечения — на 39,1%.

72,3% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что рост показателя вызван устойчивым спросом на услуги доставки еды и электронных товаров в условиях пандемии коронавируса.