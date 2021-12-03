Новосибирск, 3 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В новосибирские инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3969 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Ковид-госпиталь

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«В отделениях реанимации находятся 309 человек. На ИВЛ — 55 пациентов», — говорится в сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 050 315 тестов на коронавирус.