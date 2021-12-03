Новосибирск, 3 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 396 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 391 случай.

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе умерли 3845 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всегов регионе зарегистрирован 83 921 случай заражения коронавирусом, в том числе у 8946 детей; 57 734 пациента полностью выздоровели (+128 за сутки).