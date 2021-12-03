Берлин, 3 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 74 352 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 051 560.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 390 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 102 568.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 5,023 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 42 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.